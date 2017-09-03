保護陳柏豪 兄弟盼限制用球數

U18陳柏豪昨對加拿大投2.2局飆出5次三振，表現出色，所屬球團兄弟賽前已提出球數和出賽建議。（棒協提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕在今年選秀前兩指名都有「傷」況後，中信兄弟對於昨在U18世界盃表現優異的第3指名投手陳柏豪格外關注，也在台灣隊出發前就已提出用球數及出賽建議，希望教練團不要使用過度。

「基於保護球員的立場，我們在比賽開打前，就已透過棒協向教練團提出建議。」兄弟領隊劉志威對於陳柏豪有好表現固然開心，但也會擔心他在比賽中受傷。

兄弟以520萬簽約金網羅的第1指名野手岳東華，在參加世大運期間腳傷，第2指名投手黃恩賜則在體檢時查出手肘傷勢須動刀，儘管簽約金從440萬減到380萬，但兩人簽約金仍花了900萬。

前兩指名球員本季都無法在一軍出賽，兄弟對340萬簽約金簽下的陳柏豪格外重視，因此提出的使用建議為：單場30球以下，隔日可出賽，31到45球則隔天要休息，46球以上必須休2天，另外不可連續3天出賽。陳柏豪昨役後援2.2局已用46球，劉志威則說，「我們只是提出建議而已，但如何使用，仍要看國家隊教練團的決定。」

對於陳柏豪，兄弟總教練史耐德也說，之前看影片，就知道他是個很有實力的投手，也希望他趕快回來，到二軍報到。