美網》女雙首輪 雙詹小薇各自贏

詹詠然（左）與辛吉絲（右）昨於美網女雙初登場，直落2對手晉級次輪。（法新社）

若各贏3場 詹謝將再碰頭

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽昨台將4組人馬都傳捷報，謝淑薇、詹詠然、詹皓晴女雙首輪各自贏球，也啟動兩大家族對決倒數，謝、詹今起若分頭再贏3場，準決賽即可正面交鋒；至於盧彥勳也連續第2年挺進男雙32強。

第2種子詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲女雙初登場，挾2個6：2擊敗哈薩克普汀塞娃／澳洲羅狄歐諾娃；詹皓晴／中國張帥僅花53分鐘，6：1、6：2解決地主戴維絲／李薇；至於第12種子謝淑薇／羅馬尼亞妮可拉絲古，則以6：2、6：4強壓比利時菲利普金絲／塞爾維亞柯露妮琪，全都安抵32強。

加上率先贏球的老將莊佳容，本屆寶島「四金釵」集中下半籤，若分頭持續闖關，第3輪起將狹路相逢，其中又以甫於辛辛那提壓軸對決的詹詠然、謝淑薇，被看好4強再度上演「台灣內戰」最受矚目！兩家宿敵才因世大運混雙棄賽風波，再掀恩怨情仇，爭議話題不斷延燒，第二週有機會在場上用球拍結清舊帳。

台韓一哥合拍 首輪奪勝

男雙方面，「台韓一哥」盧彥勳／鄭泫合拍出擊，6：3、1：1領先時，阿根廷組合舒法茲曼／佩亞因傷退賽，讓「盧鄭配」提前贏球，次輪對決第12種子荷蘭路查／羅馬尼亞特卡烏，勢必有番硬仗。