美網》莎娃挺進16強 嗆丹麥甜心「她在哪？」

莎拉波娃以3連勝挺進美網女單16強，高舉雙手向在場觀眾致意。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕禁賽後首度大滿貫參戰的莎拉波娃，中央球場內7：5、6：2解決芳齡19的地主新秀珂寧 ，3連勝挺進美網女單16強，莎拉波娃也霸氣回嗆一再抱怨大會偏心的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪，「在那裡打球不重要，重點是我到第4輪了，不知她現在在那裡？」

揮別禁藥與腿傷陰霾的莎娃，時隔3年重返美網16強，可望順勢躋身女單百大關卡，連帶鎖定明年初澳網大滿貫會內賽門票，這位2006年美網冠軍及前世界球后說：「目標就是贏得勝利，繼續進步。」關於第5種子「丹麥甜心」次輪爆冷出局後，不滿美網賽程安排，暗諷莎娃沒資格每場都進中央球場等言論，俄女不甘示弱回擊：「賽程不是我排的，我是頑強鬥士，就算要到紐約皇后區停車場打球也行。」

歌后碧昂絲也在IG上恭喜小威。（取自網路）

小威產下愛女 大威當阿姨

此外，「高齡」37歲的地主第9種子大威廉絲寶刀未老，6：3、6：4輕取希臘莎卡瑞，連3年勇闖16強，更讓大威開心的是，妹妹小威已在佛羅里達棕櫚灘順利產下愛女，讓她升格當阿姨，曾兩度在此封后的大威說：「賽前聽到好消息，心情非常激動。我喜歡打電話找小威聊天，彼此鼓勵打氣，由衷祝福她們母女。」