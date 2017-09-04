台灣新「欄」神陳奎儒 享受跑贏的感覺

陳奎儒在世大運男子110公尺跨欄，以13秒55締造全國新猷，奪下台灣史上首面世大運短距離欄架銀牌。（記者廖振輝攝）

記者林岳甫/專訪

幼時疑患軟骨症 以為與運動無緣

台灣跨欄好手陳奎儒小時候疑似因軟骨症，腰部以下得用鐵支架支撐才能站立，甚至被醫生斷言未來只能專心唸書，無法成為運動員，所幸在身高不斷抽高下，不只能正常行走，更在田徑場上找到一片天，此次世大運也破繭而出，在男子110公尺跨欄以13秒55締造全國新猷，奪下台灣史上首面世大運短距離欄架銀牌，透過本報獨家專訪，讓外界進一步認識這位跨欄名將。

台灣跨欄好手陳奎儒小時候疑似因軟骨症，腰部以下得用鐵支架支撐才能站。（記者廖振輝攝）

為了練身體 開始接觸田徑

￼：當初為何會接觸田徑？

A：國小剛好有位體育老師是田徑專長，我就被找去練短跑，家人起初都覺得練體育沒有用，都很反對，但我身體一直都不好，最後會答應只是想讓自己鍛鍊身體而已。

￼：家人既然都反對，為何還要堅持練田徑？

A：家人總是擔心我的身體或前途，所以國中就說高中不要練、高中也說大學別練，但我很享受在田徑場上跑贏別人的感覺，也享有特別的榮譽感，就不顧他們反對、擔心，繼續跑下去。

￼：你的田徑生涯有遭遇過低潮嗎？

A：我高中最好的成績是全中運第5名，大學接受王國慧教練指導後，很快就締造全國紀錄，也取得2014年亞運參賽權，頓時之間卻失去奮鬥目標，去年全大運更因發燒，雖拿到第2名，但成績並不理想，外界還不斷質疑我為何不進反退，害我開始自暴自棄，有3個月都沒練習，整天只顧著打電動。但家人與女友仍不斷鼓勵我，即使一開始很排斥回到田徑場上，但後來在大家支持下，慢慢找回練田徑的初衷，還拜託教練開菜單給我，才開始備戰世大運。

陳奎儒原本打算今年10月全運會結束就退休，因為這次世大運奪牌，打算再拚明年雅加達亞運。（記者廖振輝攝）

世大運奪牌 打消退休念頭

￼：這面世大運銀牌對你有什麼特別意義？

A：我一直以來都設定目標追逐，但我已參加過亞運，若要拚2020年奧運又還有很長時間要走，原本打算今年10月全運會結束就退休，好在這次世大運有奪牌，我會再拚明年雅加達亞運，也希望能跑進13秒4以內，至於東京奧運真的太久了，就看到時候成績如何再決定。

感謝恩師王國慧 再戰亞運

￼：可否談一下恩師王國慧教練？

A：我高中成績並不出色，應該是運氣好才考進國體大，原本也打算埋頭苦練看看，想不到教練沒有因為成績差就放棄我，還替我量身打造訓練課表，且教練課表超級神奇，或許練起來很累，但時間都不會太長，我有現在的成績，真的都要感謝她。