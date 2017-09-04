休息不到4小時 U18輸南韓

U18青棒賽台灣對戰南韓，劉致榮交出6局失2分優質先發。 （棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕U18世界盃青棒賽台灣前天迎戰南韓，比賽受雨勢影響延後2個半小時舉行，劉致榮雖交出6局失2分優質先發，但打線被南韓梁敞涉封鎖，前7局僅擠出3支安打，牛棚又無法止住失分，終場以2：8吞下A組預賽首敗。

台灣第1場預賽與地主加拿大鏖戰10局，結束時已是當地半夜，休息不到4小時又到球場備戰，雖然王泓逸一開賽率先二壘安打，之後打線卻13上13下，打完7局吞下8K。總教練周宗志認為，整體感覺較急躁，節奏被投手帶走，追打太多的壞球。

劉致榮挨4安含姜白虎陽春彈，於0：2落後時退場，3位後援投手各接手1局，僅萬昭清第8局演出3上3下，情勢在古林睿煬第9局被敲4安加守備失誤狂丟5分後底定；台灣9局下臨去秋波，以接連4支安打搶下2分。

周宗志指出，賽制安排就是這樣，要自己去克服，關鍵還是守備瑕疵，幾次守備出狀況顯示球員專注力不夠集中，賽後也再提醒選手，雖然很累，但只要站在球場上，就要把態度跟積極度表現出來，把每個環節做到最好。

周宗志表示，劉致榮的表現在預期內，內容也都不錯，比去年U18亞青賽更有自信跟打者對決；最後1局讓古林睿煬登板熟悉比賽感覺，但球路偏高讓南韓抓到機會，會再提醒他，預賽第4場對澳洲先發不變。

奪冠熱門日本動用3名投手，聯手狂飆23K，先發投手川端健斗就包15K，但打線只擠出2支零星安打，守備還發生2次失誤，以0：4敗給同屬B組的勁敵美國。