《王爺之爭》把大王當指標 陳傑憲拚輸「不遺憾」

統一獅陳傑憲昨重回開路先鋒，首打席就敲安，昨役共添2安。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在高雄的「大王」王柏融剛開轟，昨重回獅隊1棒的「四爺」陳傑憲就在台南敲安。在兩場比賽結束後，兩人的安打數都是148支，讓這場「王爺之爭」更加精彩。

談起王柏融，暫居安打、打擊「雙冠王」的陳傑憲其實相當佩服，「我覺得柏融真的很強，也是我的指標對象，如果最後真的拚輸他，我不會遺憾。」

在8月31日遭觸身球砸中左小腿後，陳傑憲就休兵一場，前天則代打上場，是他本季首次連續兩場未先發。前天坐板凳，陳傑憲其實已坐不住，「蔗總」黃甘霖就笑說：「他一直在注意王柏融的一舉一動，然後在我旁邊走來走去，我就問他是不是有話想講，他就說：『教練，給我機會。』」

對於蔗總說他關注「大王」，陳傑憲說，「沒有啦，我只是看到柏融打第1棒很驚訝，其他沒有多想。」蔗總嘴上「虧」他，其實心裡很挺，「傑憲雖然沒有說要拚獎項，但我也當過球員，知道他一定會想拚，身為教練當然全力支持。」

昨天王柏融重回桃猿3棒，陳傑憲則在針灸放血後腳傷無礙，又繼續擔任開路先鋒，首打席就是安打，昨役再添2安。雖比不上連4場炸裂、3安的「大王」猛，但陳傑憲仍以4成17的打擊率，領先他的4成07，還說，「其實我們這些U21金牌世代的球員，能以賢拜為榜樣，在球場上打出好表現，都是很棒的事。」