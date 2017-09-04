中職》陳敏賜再回「投」 洪總讚球威

去年棄投從打，今年再回投手丘，桃猿陳敏賜歸零重來，逐步找回投手的感覺。（記者張忠義攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕去年棄投從打，猿隊陳敏賜以14轟登上二軍全壘打王，卻始終眷戀投球；今年4月底，他再給自己一個大賭注，重回投手丘，這次他很確定要享受當投手，不再想打擊。

陳敏賜去年轉任外野手，拚出打擊信心，但洪一中等教練都認為他有天賦，不該放棄投球，便在日籍投手教練杉山賢人協助下，一切歸零重來，從改變投球動作開始、接著投出球速、丟進好球帶、練變化球，逐步達成階段目標，找回投手的感覺。

陳敏賜很喜歡杉山的方式，起初他用野手動作投球，極不協調，杉山幫他調整姿勢，越投越順；因角色一再轉變，陳敏賜不諱言，這個賭注大到一開始很害怕，但心態已逐漸轉變，不像第一年無法承受臨場壓力，他說：「既然都轉投手了，還擔心什麼？專注比賽、享受當下就好。」

本季一軍首戰 1局0自責分

在猿隊投手傷兵累累之際，陳敏賜8月31日升上一軍，前天獻出回任投手後的一軍首戰，後援1局、掉2分皆非責失，他笑說：「感覺滿奇怪，但很開心。」

從投手、野手再到投手，陳敏賜適應速度都很快，洪總肯定他的球威，看到他能投到146公里，曲球、滑球等變化球也不差，「假如控球再準一點，會很不錯。」

轉打者時，陳敏賜問過陽耀勳意見，但他笑說：「耀勳給的東西都很簡單，我們做起來卻很難，他真的是天才！」