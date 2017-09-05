世大運國手「無縫接軌」一軍 簡直練武奇才！

陳重羽生涯首先發即榮獲單場MVP。（資料照，記者黃志源攝）

中職首週秀 野手成亮點

林立首打席就開轟。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕世大運結束後，Lamigo桃猿林立、統一獅陳重羽等國手新人沒有經過二軍歷練，立即在中職一軍先發出賽，而且有出色表現，讓球評黃忠義嘖嘖稱奇，稱這些新人簡直就是「練武奇才。」

林立首戰3安 首打席開轟

林立在8月30日率先登上一軍並先發，首戰就演出單場3安打的猛打賞，包括生涯首打席全壘打，陳重羽9月1日登錄一軍，2日首度先發就擊出4安打、2打點，毫無新人的生澀。

曾經擔任興農牛總教練的黃忠義指出，在他那個年代，新人沒有經過二軍比賽就上一軍幾乎是不可能的事。當時都是先到二軍，讓教練團了解他們的狀況，再向一軍報告，由一軍教練團評估把他們拉上一軍的時機，這些世大運國手新人直接上一軍，他一開始嚇一大跳。

黃忠義表示，現在資訊取得容易，各球團也都設有球探部門，可以長期觀察選手，有助於總教練掌握球員狀況，了解他們的能力到那裡，因此可以更大膽讓選手直接上一軍。

教練大膽起用 時間點剛好

黃忠義指出，這些新人實力無庸置疑，加上剛打完世大運，維持在比賽狀態，都讓教練勇於起用。不過，每一支球隊球風不同，業餘和職棒的差別更大，這幾位新人能夠迅速融入球隊，幾乎不需要適應的時間，馬上有好表現，簡直就是練武奇才。

球評潘忠韋指出，這個時間點上一軍，球季只剩1個多月，比較不需要擔心新人體能是否可以應付長期比賽的問題，讓教練團有直接把他們叫上一軍的操作空間，加上剛打完世大運也是因素之一，如果選秀後沒有比賽，可能還是需要先到二軍出賽找回比賽的感覺。

潘忠韋表示，野手直接在一軍出賽比較沒有問題，投手如果不在二軍投球，至少要多投幾次牛棚，教練團才好掌握他的臨場狀況。

世大運台灣隊共有8人經過今年選秀和職棒隊簽約，猿隊林立、吳丞哲，獅隊陳重羽、陳重廷和吳桀睿都直接在一軍出賽，獅隊投手施子謙也將從一軍出發，至於兄弟岳東華受傷休養，富邦范國宸則先到二軍。

過去業餘經選秀轉中職直接上一軍球員相當少，猿隊「大王」王柏融前年下半季直接挑戰一軍，至今沒有二軍出賽紀錄，且在一軍締造驚人成績。至於去年狀元蘇智傑和陳傑憲都曾在獅隊二軍短暫出賽後才上一軍。