6新秀加盟獅 「雙重奏」合約達980萬

陳重羽（左）、陳重廷（右）兄弟穿上統一球衣合影，兩人簽約金達980萬。（記者羅沛德攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅昨天舉行新人加盟記者會，並公布簽約金和月薪，包括第1指名陳重羽簽約金540萬元、激勵獎金140萬元、月薪10萬元，獅隊今年新人簽約金總額超過2000萬元。

統一獅昨舉行新人加盟記者會。左起陳重羽、陳重廷、吳桀睿、施子謙、林勝傑、鄭鈞仁等6人穿上統一球衣合影。（記者羅沛德攝）

統一獅新人合約

榜眼陳重羽簽約金540萬

陳重羽和雙胞胎弟弟陳重廷獲得獅隊前兩指名，「雙重奏」大學時期分開4年後再度聚首，陳重羽表示，90幾人參加的選秀會，兄弟倆能一起被獅隊選上，真的很開心，最開心的應該是爸媽，陳重廷更表示，有美夢成真的感覺。

陳重羽上週開始在一軍先發擔任外野手，他也可以蹲捕，獅隊總教練黃甘霖之前曾表示，經過秋訓和春訓，會觀察他的狀況調整守位。陳重羽則表示，不論那一個位置，只要球隊需要就會全力以赴。

陳重廷上週和老將陳鏞基輪流守二、三壘，陳重廷表示，陳鏞基正是他最想學習的對象，陳傑憲也告訴他，要好好觀察陳鏞基場上、場外的一舉一動，一定可以學到很多東西。

第3指名投手施子謙表示，常常有朋友跟他開玩笑，將來會被獅子簽走，沒想到真的被獅隊選中，能夠和從小的偶像潘威倫同隊更像做夢一樣，想請教嘟嘟學長狀況好如何保持、狀況差如何調整。

獅新人簽約金逾2000萬

獅隊在季中選秀共挑選8人，除了第5指名黃竣彥還在當兵，第6指名賴奕成選擇念大學，已簽約的6名新人簽約金共1880萬元，只差120萬元就達到2000萬元大關，而第7指名林勝傑簽約金140萬元，黃竣彥不止這個數字，獅隊今年新人簽約金總額肯定超過2000萬元。