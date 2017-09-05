U18》王志庭5局退場有隱情 「 約」定皇家了

U18台灣隊左投王志庭已和皇家簽。（棒協提供）

〔記者林宥辰、吳清正／綜合報導〕U18台灣隊左投、台中興大附農出身的王志庭，前天面對義大利繳出5局失1分好投，但投球局數和在國內相比明顯較少，賽後總教練周宗志意外透露他已和皇家簽約，簽約金加上獎學金共28萬美元（約845萬台幣）。

183公分、90公斤的王志庭，體格魁梧，由於體型神似道奇韓籍左投柳賢振，被取了「柳胖」綽號。王志庭一向耐投，重要賽事常一夫當關完投整場，前天卻僅投5局退場。賽後棒協新聞稿中，周宗志透露皇家有規定王志庭的投球限制，因此賽前提醒他大膽攻擊好球帶，間接證實皇家已和王志庭簽約。

王志庭高中教練顏良吉說，簽約金雖不多，但他期勉王志庭先求有、再求好，也希望他赴美之後能更積極。

興大附農總教練李明益則點出，王志庭旅外關鍵在心態，他個性較被動，說白了就是惰性，在教練團緊盯下，球速從剛入學不到130公里進步到148公里，但小聯盟教練不可能緊盯每個球員，訓練菜單開出，做多少看選手自己，王志庭旅美路成功與否，要看自身心態。

連同去年和小熊簽約的李其峰，興大附農連2年有投手旅美，李其峰去年簽約前就傳出傷情，小熊仍以3萬美元（約95萬台幣）和他簽約，且負擔開刀治療費用，目前他已開始恢復投球。