U18》打線「火」不起來 U18輸澳

U18世界盃，台灣隊不敵澳洲隊。（資料照，棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕在加拿大舉行的U18世界盃，台灣隊昨晚攸關晉級的關鍵一役，面對澳洲隊踢到鐵板，全場雖敲11安、前4局都進佔得點圈，但卻屢攻不下，反而澳洲隊分別在3、4、9局都靠長打得分，終場4：0擊敗台灣隊。

台灣隊戰績2勝2敗，只要6日凌晨預賽最後一戰擊敗分組1勝難求的尼加拉瓜隊，晉級機會仍高，但預賽成績將帶入複賽，若現在分組戰績領先的台灣、南韓和澳洲晉級，先後輸給韓、澳的台灣隊將帶著2敗晉級，挑戰4強難度頗高。

台灣隊首局就擊出3支安打，第4棒邱志恆擊出二壘安打，但跑者曾翰宇卻被觸殺在本壘，2局下台灣隊又擊出2支安打，但朱麥可擊出雙殺打瓦解攻勢，前2局合計5安卻1分難求。

澳洲隊首戰敗給南韓，之後先後「扣倒」義大利和尼加拉瓜，打擊火力不俗，3局上澳洲隊艾默斯擊出陽春砲，反而比攻勢不順的台灣隊先馳得點，4局上中心打者戴爾又補上1分打點二壘安打，澳洲隊就這樣一路領先到終場。

台灣隊動用2名投手，古林睿煬投4局失2分，接手的萬昭清也守住4局無失分，5局上還和捕手蘇煒智合力識破澳洲隊強迫取分戰術，抓到三壘跑者，無奈打線不捧場，吞下關鍵1敗。