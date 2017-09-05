交易陳偉殷 明年季中是關鍵時機

陳偉殷得等明年重返先發投出成績，球團與經紀人才有操作交易的空間。 （資料照，法新社）

●只要是職業球員，隨時都可能被交易，陳偉殷也不例外，馬林魚新經營團隊想省錢的「目的導向」已確定，要砍團隊薪資就一定會動陳偉殷，重點在於該怎麼動、什麼時間動，對大家最有利。

要降團隊薪資，正常先從最高薪球員下手，史坦頓的合約到2027年，明年起逐年薪資都不低於2500萬美元，是最優先處理的對象，陳偉殷明年才1000萬美元，還在可承受範圍內，況且2018-20年是球員選擇權（player option），主動權在陳偉殷，他也一定會執行。

陳偉殷2019-20年薪資合計4200萬美元，是新經營團隊要動他的主因，但他今年都在受傷，等明年重返先發投出成績，球團與經紀人才有操作空間，別隊也才有興趣來談，可能的異動時間點會在明年「731」交易大限前。

陳偉殷就算明年拿20勝，馬林魚照樣不留，但交易籌碼變得更多，畢竟他有一定實力，過去也有不錯成績，左投一向較值錢，只要馬林魚決定丟，一定有球隊願意接，不論他到哪一隊，當第3、4號先發都很好用。

正常來說，陳偉殷一旦被交易，剩餘薪資將由新舊球隊按照協議比例分攤，馬林魚能談到平分50%就很漂亮，關鍵在於是賣方急著脫手，還是買方急著要人，萬一運氣好，正好某隊的先發左投全掛，他的價值還會更高。

（球評王雲慶口述，記者徐正揚整理）