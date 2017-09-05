MLB》太空人回家 「衣」齊聲援休士頓

〔記者林宥辰／綜合報導〕「哈維」颶風肆虐德州休士頓，颶風過境後，太空人才終於首度能「回家比賽」，太空人眾將在球衣繡上「堅強（Strong）」聲援災民，在場上也奮力打出振奮人心的表現，傷癒復出的柯瑞亞、新同學梅賓都有表現，終場8：6擊敗大都會且完成橫掃。

太空人全隊球員在球衣繡上「堅強（Strong）」，聲援哈維颶風的休士頓災民。（美聯社）

颶風讓休士頓損失慘重，太空人也流離失所，先前主場輾轉借用光芒主場才完成賽事，9月2日起才重返自家主場美粒果球場。

太空人總教練辛奇坦言，過去幾天球隊雖遇上一點狀況，但和休士頓市民遇到的難關比起來不算什麼，「我們試著讓這座城市驕傲，球衣胸前繡著『休士頓』這座城市名，我們會努力代表這座城市，也希望讓面臨苦難的市民重展笑容。」

在「回家」的首場比賽上，傷癒復出的柯瑞亞敲安且跑回追平分。（取自太空人臉書）

柯瑞亞傷癒復出 跑回追平分

太空人昨役起步並不順，先發投手費爾斯前2局各失2分，投不滿5局就退場，但打線韌性十足，交易來的梅賓、陣中全壘打王史普林格都開轟，傷癒復出的明星游擊手柯瑞亞敲安且跑回追平分，眾志成城打下精彩逆轉勝。

太空人展現凝聚力，球星艾圖維等人也捐款賑災，休士頓市長透納還和系列戰對手大都會隊情商，2日首戰延到隔日雙重賽，球星們「回家」首日先舉辦公益活動。曾效力德州遊騎兵、今年被交易到道奇的達比修，也用行動表達支持重建，捐助10萬美元（約301萬台幣）給德州災民。