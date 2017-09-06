網壇恩仇錄戲外戲 謝淑薇對決詹家破局

詹皓晴（見圖，資料照）美網混雙演出大逆轉，首度打進4強，在女雙賽事部分也將和姊姊詹詠然在8強戰碰頭，爭奪4強門票。

謝淑薇女雙16強落馬

〔記者梁偉銘／綜合報導〕賽前又對詹詠然世大運混雙4強退賽發聲的謝淑薇，美國網球公開賽與羅馬尼亞妮可拉絲古合拍，女雙第3輪激戰3盤，仍以2：6、7：6（7：1）、6：7（5：7）不敵第5種子匈牙利芭波絲／捷克赫拉可娃，小薇無緣8強，各界期待4強對決宿敵詹家的「世間情」戲碼也提前破局。

謝淑薇美網女雙16強止步，預期對決詹家姊妹戲碼提前破局。（資料照）

31歲的謝淑薇，與妮可拉絲古排女雙12種子，昨與「匈捷聯軍」激戰2小時38分鐘，「謝妮配」雖丟首盤，次盤後來居上，搶7更連下6分扳回一城。雙方人馬重回原點，決勝盤「謝妮配」先錯失4：0絕對優勢，再度搶7也浪費5：2大幅領先，戲劇性狂丟5分，最終2：6、7：6（7：1）、6：7（5：7）飲恨。

賽後小薇在臉書PO出妮可拉絲古腳底破皮照，留言：「搭檔的兩個腳掌，破的滿噹噹的，今天第一盤我都覺得她要棄權了（她哭著說：我真的打不了了…太痛了…）。」儘管未晉8強，持續引發網友正反意見熱議。

詹皓晴首度美網混雙晉4

這項年度四大賽壓軸盛事，正在紐約法拉盛公園進行，混雙第3種子詹皓晴／紐西蘭選手凡納斯後勁十足，歷經「超級搶10」拉鋸，4：6、6：3、10：8大逆轉第7種子加拿大達布洛夫絲姬／印度布帕南，芳齡24的小詹首晉4強，準備挑戰2014年溫布頓混雙亞軍的大滿貫個人佳績。

雙詹女雙8強「內戰」

詹皓晴第四度角逐美網混雙，已突破她2013年8強紀錄；此外，7月才在溫布頓草地爆冷拿到女雙亞軍的小詹，此行與中國張帥也在女雙過關斬將，3連勝挺進8強，即將與第2種子詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲上演「姊妹之爭」，決定4強門票誰屬。