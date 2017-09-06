「費納對決」有譜 美網黃金大戲

西班牙「蠻牛」納達爾手感加速升溫晉級8強，離「費納對決」只差一步之遙。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕一改前兩場熱機偏慢的老毛病，西班牙「蠻牛」納達爾手感加速升溫，6：2、6：4、6：1橫掃烏克蘭非種子多格波洛夫，回鍋的世界球王4連勝到手，與瑞士傳奇費德爾先後挺進美網男單8強，離在此首度「費納對決」也只差一步之遙。

先後晉8強 對決差一步

左手上旋球聞名的頭號種子納達爾，拚出美網迄今最強勢演出，也集滿在此的第50勝，31歲「蠻牛」信心滿滿說：「我狀態越來越好，希望能保持下去。」他將遭遇年僅19的俄國超級新秀盧布列夫，持續朝生涯第3座美網冠軍邁進。至於第3種子費德爾夜間賽事談笑用兵，6：4、6：2、7：5解決德國科許瑞柏，第12度勇闖美網前8，下個對手為2009年在此中止他5連霸的阿根廷老冤家波特羅，這位南美長人則歷經5盤大戰驚險逆轉奧地利第6種子提姆。

瑞士傳奇費德爾挺進美網男單8強。（法新社）

儘管「費納雙雄」已交鋒37回，卻從未在美網過招，如今兩人再各下一城，即可狹路相逢，令36歲的費爸相當期待，「等著看吧，我也很好奇。」其餘8強人馬，則由美國「重砲手」奎利單挑南非「大狗」安德森；西班牙巴斯塔迎戰阿根廷舒沃茲曼。