世大運英雄會客室》滑手機充飢 體操6精靈的銀色奇蹟

龔芸（前）與古妮臻輕輕鬆鬆就能示範劈腿動作。（記者林正堃攝）

文：記者粘藐云

世大運韻律體操台灣隊陣中的古妮臻（左）、龔芸曾有旅日經驗。（記者林正堃攝）

愛上體操的女孩古妮臻（左）與龔芸。（記者林正堃攝）

台灣隊3球2繩奪銀。（資料照）

韻律體操為競技場上最美麗的運動之一，今年台北世大運，台灣推出首支隊伍，成員為古妮臻、徐紫綺、楊千玫、陳沛安、王心伶和龔芸，成軍僅10個月，這6名女孩克服困難、頂住壓力，為我國摘下團體全能及3球2繩2面銀牌，本報特別專訪陣中旅日女將古妮臻、龔芸，分享訓練心路歷程。

苦中作樂 淬鍊革命情感

問：今年拿下世大運兩面銀牌，有何想法？

古：一開始以奪牌為目標，但其中有很多的不確定，拿到2面銀牌，算超出預期。

問：練習過程中，隊友們曾出現摩擦嗎？大家有無共同興趣？

龔：爭執多少都會有，大家都希望能讓表現更好，不過因為我們有共同理想，就算有不愉快，會坐下來好好談，解決問題。

古：休息時會滑臉書、IG（Instagram）看美食，然後一起大叫「好想吃！」因為我們賽前要控制體重，不能亂吃，所以這是我們練習期間的最大樂趣。

中田教練 沒放棄任何人

問：決賽後談到日籍教練中田真美，大家都很感動，分享一下和教練之間的故事。

古：這次世大運一切從零開始，教練投入很多心血，不管是動作編排、音樂等，就算練習過程曾出現摩擦，但她從沒想過放棄任何一個人。連我們比賽的妝也是她一手打理，真的下了很多工夫。

C級起步 古妮臻神逆轉

問：從何時接觸體操？家人態度如何？

龔：幼稚園中班開始有興趣，雖然曾去中國訓練，但被嚴苛的方式嚇到而中斷練習，但後來發現，還是很愛體操，才繼續下去。不過讓我最感恩的是，家人相當支持，也是我努力的動力。

古：小學2、3年級入門，但我的先天條件不管是柔軟度、身材都不算好，被分在等級最低的C班，能練到現在，想起來也是滿驚訝的。媽媽比較支持我，爸爸有點反對，因為怕我太辛苦，所以就算練習很累、很挫折，也不會想讓父母知道，怕他們擔心。

旅日經驗 學會細節完美

問：兩人都有旅日的經驗，覺得台灣和日本訓練差異為何？

古：日本競爭很激烈，訓練要求也高，以前宿舍和練習場館很近，只要做不好，會被留下來，練到晚上11、12點是常有的事。

龔：日本人很重視細節，有一定的SOP，大一時我們負責擦場館的地板，連抹布怎麼摺、地板怎麼擦都有規定，他們也是以這樣要求完美的方式來培育選手。

問：最後給想學習韻律體操的小朋友們一點建議。

答：努力去嘗試，很多事情都是做了才會知道自己行不行，盡全力去追求自己的目標吧！