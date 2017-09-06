殷仔強勢回歸 馬丁利為10分鐘傷神

史坦頓（今日美國）

暌違4個月 中繼11球收3人

陳偉殷暌違4個月重返大聯盟，中繼1局只花11球就解決3名打者。 （今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕陳偉殷暌違4個月重返大聯盟，中繼1局連續解決3名打者，「怪力男」史坦頓轟出第53號全壘打，但馬林魚隊仍以2：7敗給國民隊。

陳偉殷在第8局、落後5分時登板，這是台灣時間5月2日以來，陳偉殷首度在大聯盟投球，也是6年大聯盟生涯首度後援出賽，只用11球就完成1局的中繼工作，包括8個好球，最快球速93.1英里（149.8公里）。「很明顯的，結果就在那裡。」馬林魚隊總教練馬丁利表示：「他能夠回來投球真是太好了。」

陳偉殷因為左手肘韌帶撕裂傷，5月6日進入傷兵名單，他表示，現在投球不會疼痛，畢竟已經休息好一陣子，目前狀況很好，也不要去想太多，只想上場投球。

需時間熱身 教頭坦言難用

陳偉殷之前出賽144場都是先發，共投857局，對於現在轉任後援，馬丁利坦承因為陳偉殷需要較長的熱身時間，並不太好使用。「他告訴我們需要10分鐘完成熱身，」馬丁利表示：「我不是常常有10分鐘來讓投手準備好，很難找到地方來用他。」

雖然陳偉殷在今年剩下的球季定位在牛棚，但明年預期會回到先發，陳偉殷表示，還沒有和球隊討論過今年之後的事，現在在牛棚，如果明年感覺不錯，可能會再先發，但目前只想做好牛棚的工作。

史坦頓第5局把1個96英里（154.5公里）的速球打成反方向全壘打，打破了福斯電視台的攝影機鏡頭，53轟追平2013年以來大聯盟單季最多全壘打紀錄。鈴木一朗第6局上場擊出本季第24支代打安打，只差4支就追平范德渥爾保持的單季紀錄。