陽岱鋼（取自巨人推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日職8月投、打MVP明天揭曉，巨人陽岱鋼可能和首座單月MVP失之交臂，但他全力幫助球隊爭取季後賽門票；陽岱鋼昨對中日之戰擔任開路先鋒有1安打，巨人則在延長11局下靠再見3分砲贏球。

陽岱鋼在8月表現開高走低，前17場就有26安、5轟且累計3成71打擊率，但最後7戰僅1成25打擊率並吞下9K，明天可能無緣抱回首座MVP。但對陽岱鋼來說，幫助巨人贏球才是使命，昨隨隊到長野縣松本市的地方球場，也合力打了11局好球回饋當地球迷。

巨人再見轟 仍差橫濱1.5場

中日在2局上先馳得點，但巨人4局下先追平，5局再由陽岱鋼的左外野安打帶起攻勢得3分，以4：1領先；只是中日在7局上攻得5分，又以8：5超前，巨人展現韌性，9局下靠菜鳥捕手宇佐見真吾的兩分砲追平比數，將比賽帶進延長賽。

到了11局下，巨人34歲二壘手寺內崇幸本季首轟出爐，就是價值連城的再見全壘打，一棒助隊11：8贏球。只是橫濱DeNA也以4：0擊敗養樂多，在央聯排名第4的巨人，仍落後第3的DeNA1.5場勝差。

此外，西武小將吳念庭昨役擔任先發8棒三壘手，2打數無安打，西武仍以5：2擊敗羅德。羅德左投陳冠宇今對西武先發，要爭取本季第2勝，也有機會和吳念庭對決。