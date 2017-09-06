又是超級賽制 我搶U18晉級有拚

U18台灣隊今天贏尼加拉瓜就有機會晉級6強。（U18推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕U18台灣隊遠征加拿大，前晚在晉級關鍵戰役遭澳洲隊完封，雖然今天凌晨只要戰勝分組一勝難求的尼加拉瓜，就有機會搶下6強，不過在「超級循環賽（Super Round）」賽制下，敗給強隊對台灣隊來說，將成為挑戰4強、甚至奪冠的絆腳石。

台灣隊今天凌晨2時要迎戰尼加拉瓜，預計由首戰對加拿大先發的穀保家商王牌林鋅杰再次掛帥，林鋅杰首戰面對地主，僅投2.2局就送出7次保送，表現略微常。台灣隊總教練周宗志說，除了林鋅杰，首戰亮相過的朱益生、陳柏豪也都將待命。

台灣隊前天擊出11支安打卻遭完封，周宗志指出，前天迎戰澳洲，前兩局機會未把握，導致球員後來打擊太過急躁，得分效益不彰。

近年來不少國際賽都採用「超級循環賽」賽制，預賽晉級各隊將帶著和其他晉級隊伍的勝負結果打複賽，若預賽就接連敗給強隊，將不利複賽戰況。

台灣隊要晉級，先決條件是今得勝尼加拉瓜，且要看澳洲和加拿大比賽結果，若澳洲獲勝，台灣隊以分組第3名、帶著2敗晉級，若加拿大獲勝，台澳加同為3勝2敗，將比較對戰優質率決定晉級隊伍。

預賽另一組，美國隊、古巴隊及日本隊都早已取得3勝確定晉級，台灣隊若晉級6強，將輪番遭遇這3支強隊。