史總4局就換投 洪宸宇錯失首勝

中信兄弟王威晨昨繳出3安猛打賞，拿下單場MVP。（記者廖耀東攝）

憂「第5局症」發作

中信兄弟總教練史耐德。（記者廖耀東攝）

中信兄弟先發洪宸宇昨投4局只失1分就被換下，無緣生涯首勝。 （記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕眼見只差一局就能取得勝投資格，無奈洪宸宇前幾次先發出現明顯「第5局症」，中信兄弟總教練史耐德選擇提前換下他，昨兄弟5：4擊敗富邦悍將，終止3連敗，最終勝投記在中繼一局無失分的林煜清帳上。

此役洪宸宇先發投得虎虎生風，前兩局狂飆4K，投4局用了65球，被敲3安失1分，前4局打完兄弟取得3：1領先，第5局史總決定換投，由官大元中繼，終場兄弟1分險勝，洪宸宇無緣拿下生涯首勝。

史總解釋，因為洪宸宇近4場先發，有3場在第5局出狀況，這一場贏球對球隊來說很重要，如果贏了，選手可以找回信心，才有動力打接下來的比賽，「我不知道如果讓洪宸宇續投第5局，結果是好或不好，不過當下的想法就是換投」。

預告會用很多投手

史總不讓洪宸宇續投另一個考量是「用球數過多」，不過，洪宸宇認為，他不覺得自己用球數很多，也想繼續投下去，只是教練團有所考量，史總也有說這一場會用很多投手，只能尊重教練的決定。

本季洪宸宇從中繼起步，8月才轉任先發，至今先發5場，僅1場投滿5局，他表示，之前中繼頂多2局，先發是半路出家的，投球續航力需加強，配球模式也要再做改變。

3人猛打 王威晨MVP

兄弟全場敲出13安，其中王威晨、張正偉和詹子賢都繳出3安猛打賞，最終由王威晨拿下單場MVP。踏上棒球這一條路，王威晨活在明星老爸王光輝的光環下，他說，這是無形的壓力，是助力也是阻力，但爸爸曾說過：「誰叫你是我兒子。」在場上他就是把握機會盡全力表現，努力讓教練和球迷看到。