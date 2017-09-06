王爺今、明對尬 爭面子也要搶裡子

王柏融（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中職賽季進入9月，桃猿「大王」王柏融打擊手感愈發火燙，上週末還連兩場拿下單場MVP，他和獅隊「四爺」陳傑憲的「王爺之爭」也很精彩，今、明兩場猿獅大戰除拚個人戰績，也有機會助隊扳平勝差。

陳傑憲。（資料照）

獅、猿只有兩場勝差

獅隊目前暫居下半季第一，但只領先桃猿兩場勝差，若「大王」能率隊拿下2連勝，就能改變局面。攤開數據，王柏融可說近期最火打者，連4戰開轟、連5戰單場至少雙安、連5場有打點，9月僅打3場就擊出4轟，有機會挑戰中職史上9月最多9轟、單月最多10轟紀錄。原9月最多轟紀錄是富邦高國輝和前時報洋砲丹尼歐共同保持，單月最多轟則是林智勝10轟。

大王、四爺並列安打王

9日將滿24歲的王柏融，去年拿下多項個人大獎，今年進攻表現持續全面，被三振比率僅7.94%，平均每13.48打數就開轟1次，攻擊指數是聯盟最佳的1.194。王柏融、陳傑憲兩人皆以148支安打暫居安打王，陳傑憲以0.417打擊率暫居打擊王，王柏融則以0.407居次。

猿隊今由賽格威迎戰獅隊福瑞多，兩位洋投面對對方打線，都和本季平均有落差，賽格威對老東家獅隊防禦率6.26，福瑞多更對桃猿一勝難求、防禦率8.23，其中王柏融本季就曾3度從福瑞多手中開轟。