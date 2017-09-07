桌球》林昀儒狂升百名 青奧資格賽國手也到手

林昀儒上月在捷克公開賽闖進男單8強，世界排名躍升至103名，昨在青奧桌球國手選拔賽也順利出線。（記者許明禮攝）

〔記者許明禮／台北報導〕真金不怕火煉！

16歲的內湖高工小將林昀儒，昨在2018年青年奧運桌球國手選拔賽連闖4關，最後在男子組決賽以3：1力退誠正國中馮翊新，將代表台灣角逐11月初在印度大諾伊達舉行的青奧亞洲區資格賽。

蘇珮綾擊敗同門，取得青年奧運女子組國手資格。（記者許明禮攝）

女子組由蘇珮綾勝出

女子組方面，蘇珮綾在「國泰內戰」中以3：0擊敗溫睿玲，拿到台灣代表權。

世界排名103 林超越江宏傑

林昀儒上個月在捷克公開賽獲得21歲組男單亞軍，公開組也爆冷闖進男單8強，昨天公布的9月世界排名從208大幅躍升至103名，再創生涯新高，在國內球員中僅次於莊智淵（15名）、陳建安（45名）、廖振珽（73名），已超越105名的江宏傑。林昀儒表示，打敗世界排名前50的阿波羅尼亞、賈多斯等名將，讓他信心大振，可惜有幾場比賽該贏沒贏，否則應該可以擠進前100。

18歲世界排名從第9躍升至第4的林昀儒，昨在選拔賽也展現宰制全場的實力，在四強賽以直落三解決松山家商戴茗葦。決賽面對馮翊新的挑戰，林昀儒第4局在9：2大幅領先下一度被追成9：8，但最後仍有驚無險以11：9拿下勝利。

第三屆青奧將於明年11月在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行，桌球也是台灣重點奪牌項目，首屆新加坡青奧，洪子翔勇奪男子組銀牌；上屆南京青奧，楊恆韋則在銅牌戰敗給巴西名將卡德拉諾，獲第四名。