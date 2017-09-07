美網》200公分的跨日戰 安德森慘勝首晉4

南非安德森歷經跨日大戰，首闖大滿貫4強，也粉碎東道主封王的最後希望。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網男單8強熱戰，203公分的南非「大狗」安德森後勁十足，歷經近3個半小時「午夜場」拉鋸，7：6（7：5）、6：7（9：11）、6：3、7：6（9：7）力退198公分的地主「重砲手」奎利，安德森首闖大滿貫4強，也粉碎東道主封王的最後希望。

這場跨日的挑燈夜戰，拖到紐約當地凌晨近2點才落幕，賽後安德森坦承累壞了，「這是場不可思議的比賽，謝謝還留在球場的觀眾。」至於「大狗」下個對手，則為188公分的西班牙悍將布斯塔，這位12種子同樣首晉四大賽前4，又是「天龍對決」。

另外2組，西班牙「蠻牛」納達爾今遭遇俄國19歲新秀盧布列夫；瑞士傳奇費德爾強碰2009年在此中止他五連霸的阿根廷老冤家波特羅，若「費納雙雄」各自勝出，4強將進行美網首度對決，也是生涯第38度交鋒。女單方面，37歲的大威廉絲寶刀未老，3盤力退捷克「左手劍」科薇妥娃，4強與同胞後輩史蒂芬絲展開「美國內戰」，地主提前預約決賽門票。

陷入世大運退賽風波的詹家姊妹，自家對決爭奪女雙4強，第2種子詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲被看好強壓詹皓晴／中國張帥，不過小詹混雙已殺進準決賽，仍有機會放手一搏。青少男雙，頭號種子許育修／中國吳易昺6：2、7：5淘汰地主賈特茲／尼菲維，安抵8強。