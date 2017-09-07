火箭轉賣創天價 鐵粉豪砸660億

餐飲大亨費提塔以22億美元（約660億台幣）買下火箭，創下NBA球隊轉賣紀錄。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕休士頓火箭隊易主案即將塵埃落定，美國媒體報導指出，當地餐飲大亨費提塔將以22億美元（約660億台幣）入主火箭，也創下NBA史上球隊轉手案價碼新高。

哈登（右）新球季將與保羅（左）合體，火箭起飛在望。（資料照，法新社）

費提塔：美夢成真

費提塔為德州人，其事業版圖跨足餐飲、賭場及飯店等，他也是火箭的忠實球迷，外媒提到，早在1993年火箭轉手時，他就曾開價8100萬美元（約24.3億台幣）競標，但最後球隊由原火箭老闆亞歷山大以8500萬美元（約25.5億台幣）買下。如今得償宿願，費提塔稱「真的是美夢成真」，且很開心成為NBA一份子，樂意為火箭隊付出，並盛讚亞歷山大是名傑出的職業球隊老闆。

亞歷山大在今年季後表態拋售球隊，當時吸引不少人競爭，包含姚明、火箭傳奇中鋒歐拉朱萬及美國流行音樂天后碧昂絲，都曾傳出有意組團入主，而費提塔也在第一時間表態自己有濃厚興趣，競爭相當激烈。

姚明、碧昂絲落空

火箭隊昨也發表易主聲明，宣布費提塔為新任老闆，原老闆亞歷山大送上祝福，表示很高興把球隊傳承給費提塔，也認為他是有能力之人，將會延續球隊贏球的傳統。

火箭隊上季例行賽繳出55勝27敗，西部排名第3，新球季多了「前船長」保羅的加入，與陣中一哥哈登聯手，兩人可望率隊打出好成績。