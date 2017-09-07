世大運完美落地 李智凱意猶未盡

國體大昨邀請世大運參賽選手回母校分享，左起為跆拳道品勢選手陳靖、謝名揚與體操選手李智凱。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕超過50名學生參與台北世大運的國立體育大學，昨舉辦「奧運日英雄回家」活動，邀請參賽選手們返校，分享今年「在家比賽」的心路歷程，體操金牌李智凱、跆拳道品勢好手陳靖都用自己的經驗，鼓勵大家朝目標邁進。

李智凱表示，奪牌後返校心情很開心，這次世大運能「完美落地」，令他意猶未盡，期待未來能再繳出亮眼成績，讓更多人認識體操。他說：「這次世大運有地主觀眾加油，加上掌握場地熟悉的優勢，才能繳出好成績，且歷經去年里約奧運洗禮，心態更加成熟，更能放鬆心情享受比賽。」

一路陪著李智凱征戰大小戰役，教練林育信感性地說：「看著他從男孩轉變成男人，這過程很辛苦，但表現值得肯定。」接下來李智凱將繼續備戰其他國際賽，下一步以亞運為目標。

昨拄著枴杖上台的跆拳道品勢選手陳靖，賽前一週因為訓練跌斷左腳，只能飲恨退出世大運，後來由黃佳蓉救火，與原本的成員張惟傑、謝名揚搭檔，一舉搶下銀牌，陳靖說：「當時只覺得我必須為這個團隊負責，還想著要怎麼上場，後來看到他們拿下銀牌，真的很欣慰，會繼續努力準備未來的比賽。」隊友謝名揚則說，最後結果真的出乎意料，雖沒能拿到金牌，可是經驗相當寶貴。