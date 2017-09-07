「喵星人」拐運 「猿」氣振逆轉勝

桃猿林智平上場代打建功，擊出逆轉2分砲。 （記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕1隻黑貓闖入，讓Lamigo桃猿氣勢逆轉，一舉奪勝，昨打到10局延長賽以8：6擊敗統一獅，桃猿總教練洪一中笑說：「那是隻幸運貓，不是招財貓。」

猿獅之戰6局時黑貓誤闖球場，之後獅隊攻勢全面受阻，比數還遭超前。（記者廖耀東攝）

昨役6局下正要展開，此時1隻黑貓闖入球場，站在打擊區的陳鏞基只能「望貓興嘆」，全場看傻了眼，場邊工作人員即時將牠驅逐出場，沒想到接下來獅隊打者9上9下，攻勢受阻，桃猿則在7局上靠代打林智平敲出2分砲，苦主是王鏡銘，反倒取得6：5領先。

本季桃猿團隊代打打擊率高達3成92，另有6轟，2項數據都是全聯盟最佳，林智平代打開轟，洪總被譽為「神調度」，洪總說：「我們也是有看生涯對戰數據。」林智平生涯對王鏡銘打擊率高達3成77（77打數29安）。

林智平代打開轟超前

林智平則說，當時1出局二壘有人，等保送沒有意義，當時想法就是要打下打點，所以好球就積極攻擊。9局下獅隊雖追回1分，將戰線拉至延長賽，不過，10局上桃猿添得2分奠定勝基，目前排名榜首的獅隊，和桃猿僅有1場勝差。

陳重羽錯失當英雄機會

事實上，9局下滿壘2出局情況下，輪到嘉義在地人陳重羽打擊，原本有機會為球隊建功，可惜遭陳禹勳三振，獅隊「蔗總」黃甘霖說：「可惜重羽無法當英雄，這場比賽就差臨門一腳。」

本季打擊陷入低潮的林承飛，昨敲3安、灌進3打點，獲選單場MVP。林承飛表示，之前在二軍時，打擊教練蔡建偉告訴他：「帶著不好的心態站上打擊區，就會打不好。」現在就是盡量調適心態，然後享受每一場比賽。

「王爺戰爭」 大王領先1安

中職新任外籍裁判莫利卡，昨首度上一軍執法並擔任主審，另外，「大王」王柏融昨敲3安，力壓「四爺」陳傑憲的2安，目前暫時領先1安，陳傑憲打擊率4成18，仍領先王柏融的4成09，2人安打和打擊王之爭，戰況陷入白熱化。