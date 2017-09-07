高志綱「捕」滿千場 竟說人生苦短

統一高志綱捕手生涯第1000場出賽，為中職史上第2人。 （記者廖耀東攝）

「走一步算一步 把握當下」

〔記者羅志朋／嘉市報導〕獅隊鐵捕高志綱昨先發蹲捕，為個人職業生涯捕手身分第1000場出賽，繼葉君璋蹲捕1367場之後，中職史上第2人，蹲滿千場的感想，高志綱說：「人生苦短，走一步算一步，把握當下最重要。」

2005年高志綱開啟職業生涯，今年5月12日達成生涯千場出賽，昨為第1027場出賽，以捕手身分出賽則滿千場，其中2012年蹲101場為單季最多，另27場為非捕手身分出賽。

早期一人蹲滿一季

高志綱說，業餘時期他無法體會職棒捕手的辛苦，進來後才知道身體負擔有多大，「以前洪一中和葉君璋幾乎每季全勤蹲捕，2號捕手都沒工作了，實在太誇張，他們的身體素質和意志力是很強的。」

現代職棒很少一個捕手蹲滿一整季，一隊至少都有2、3名捕手輪替，高志綱表示，早期中職教練對主戰捕手的信任和安定感都很足夠，現在職棒比賽強度高，一號捕手1週需休1、2場調整。

如果加上台灣大聯盟數據，洪一中是台灣職棒史上首位蹲滿千場的捕手，其中1993~1996年他都蹲滿一整季，當時兄弟象陣中2號捕手形同「失業」。

洪一中認為，以前職棒1週打3場，但比現在1週打5場還辛苦，原因在於早期職棒球場很差，球隊又沒有專任防護員治療和按摩，不像現在球場進步了，一軍每隊至少有3、4名防護員，球員打球環境好很多。