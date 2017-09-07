等4個月…陳冠宇第2勝又泡湯

陳冠宇昨對西武，演出連2場飆7K好投，可惜最後仍被牛棚搞砸，無關勝負。（資料照）

5.2局好投 還飆7K

〔記者郭羿婕／綜合報導〕本季第2次對西武先發，陳冠宇昨投5.2局失4分、連2場飆7K，最快球速149公里，一度有望進帳苦等4個月的勝投，卻被牛棚搞砸；羅德在延長賽10局以8：7險勝，陳的好投無關勝負。

陳冠宇前4局無失分，5局下強碰暫居洋聯安打、打擊雙冠王的秋山翔吾，才挨2分砲失血；6局下2出局，他連投2保送被攻佔得點圈，在用103球、掉2分後退場，南昌輝接替中繼卻又保送中村剛也，形成滿壘，再遭外崎修汰敲安掉2分，都算在陳冠宇帳上。

羅德被追到5：4，下個半局靠帕雷德斯2分彈拉開領先，不料，9局下內龍也遭栗山巧敲安扳平，逼進延長賽，砸飛陳冠宇勝投資格；羅德10局上打下超前分，還讓後援1局丟2分的內龍也撿到1勝。

陳冠宇本季首勝已是5月9日，羅德難得以4轟相挺，他卻無緣收下第2勝。西武吳念庭未出賽，無法上演台灣對決。

不過，陳冠宇本季一大收穫是球速，從季前訓練就發覺球速變快，試著將練習方式延續到球季，他說：「今年球速的確是我在日本最快的一年，希望可以維持。」

巨人昨對中日，大野雄大獨撐9局搶下完封勝，僅揮2安的巨人以0：4落敗，其中1支安打就是陽岱鋼首打席貢獻，單場4支1、吞2K。