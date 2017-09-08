單項運動協會 開放民眾加入

〔記者許明禮／台北報導〕國民體育法修正案8月底三讀通過後，單項運動協會改革正式啟動。今日起凡年滿20歲的國民都可上網登錄，申請加入喜愛的特定體育團體，最快12月就可參與單項協會改選。

這次國體法修正重點包括組織開放、財務公開透明、營運專業化，其中，組織開放方面，若無正當理由，不得拒絕選手及民眾申請加入體育團體會員，且各體育單項協會必須在6個月內完成改選。

上網登錄 11月底截止

體育署長林德福表示，現在體育署雙管齊下，一方面輔導協會儘速完成組織章程修訂，另一方面，也讓有意加入單項協會的民眾透過全國體總設置的預報名專區預先加入，在11月底報名截止後，再統一彙整送交各協會審理會員資格。

林德福強調，若無正當理由，各協會不得拒絕民眾入會，至於入會費由各協會訂定，但必須一般普羅大眾可以接受，體育署會嚴加把關。

另外，為避免大量「人頭會員」操控協會選舉，國體法施行細則也規定，入會滿1年才能行使選舉權。不過，這次新加入會員不在此限，可參與12月初第一次改選。

至於昨體總公布的報名專區網頁（http://coach.rocsf.org.tw/apply/index.php），因被立委黃國書質疑連最基本的https網站加密都沒有做到，恐造成民眾個資外流，體總昨傍晚也緊急下架，加強防火牆，預定今天上午9點正式上線。