太玄！費納對決37回 沒有美網

波特羅曾在2009年美網決賽中止費德爾5連霸，拿下生涯唯一大滿貫金盃，昨天則提前在8強淘汰他。（法新社）

波特羅爆冷淘汰費德爾

費德爾（法新社）

納達爾（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾殺進美網男單4強後，媒體詢問最欣賞費德爾哪一點，曾妙回：「我可不想被當作他男朋友！」孰料，費爸果真在此與命中宿敵無緣，5：7、6：3、6：7（8：10）、4：6爆冷不敵阿根廷老冤家波特羅，各界期待的「費納對決」也宣告破局。

近年飽受傷痛所苦的波特羅，生涯唯一大滿貫金盃，就是2009年美網，當時他先在4強力退納達爾，決賽再中止費天王的五連霸。如今波特羅有機會複製8年前奪冠模式，只是8強手下敗將換成費爸，賽後他在南美球迷熱情喝采聲中，高舉雙手仰望天際，「我拚出美網代表作，發球、正手抽球都近乎完美，不敢相信我經歷這麼多傷勢與手術後，還能重返大滿貫4強。」

納達爾4強沒盼到費爸

36歲的費爸，本季贏得澳網、溫布頓冠軍，美網提前落馬頗為遺憾，「我有機會領先，但事與願違，他就像獅子般戰鬥，值得這場勝利。」談及與納達爾交手37回，卻始終未能在美網相逢，瑞士老將更感無奈，「我還在思考怎麼輸了，沒辦法想這件事。」

素以左手上旋球聞名的納達爾，則以6：1、6：2、6：2輕取俄國19歲新秀盧布列夫，接下來得壓制來勢洶洶的波特羅，31歲的回鍋世界球王才能朝第3座美網冠軍邁進；至於另組準決賽人馬，則由203公分的南非「大狗」安德森，單挑188公分的西班牙悍將布斯塔，形成「天龍對決」。