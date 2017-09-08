詹子賢扛4棒 「猛打」關鍵安

中信詹子賢昨猛打賞，包含一支全壘打，共敲回4打點，獲選單場MVP。（記者張忠義攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕昨是詹子賢連續7場扛第4棒，也是他首次稱職詮釋第4棒的角色，中信兄弟在他單場3安含1轟並掃回4分帶動下，7：6險勝富邦悍將，拿下2連勝，落後第3名富邦的勝差縮至1場。

詹子賢3局上擊出高飛犧牲打，為中信3：3首次扳平，5局上轟出2分彈，中信5：4首次超前，9局上再敲出關鍵安打，助中信7：6二度超前，這3次打擊都成功扮演第4棒，但他一點都不在乎棒次，「你愈在乎就愈打不好，就盡力去做，照自己的想法走。」

不在乎棒次盡力做

詹子賢指出，因為林政賢對他配球很小心，常用很多變化球，5局上只想著，「如果直球過來，出棒要快，他的尾速很快，不能被壓制。」所以把擊球點放前，想著打強勁就好，沒想到是全壘打。這是他扛第4棒的第3轟，另有9分打點、打擊率3成85。

富邦郭泓志苦吞第3敗。（記者張忠義攝）

至於9局上對郭泓志敲出安打，動機是不想被保送，他表示，走上打擊區前，看到對方教練示意投開一點，但郭泓志球速很快，打者沒太多時間判斷好壞球，覺得差不多就要打，「那球是不是好球我也不知道，大概一半一半吧？」

史總稱讚攻擊主動

中信兄弟總教練史耐德表示，詹子賢的攻擊很積極，主動且有侵略性，每次走進打擊區前都會做好進攻準備，他很希望球員們都能做到這樣，「我喜歡他！」