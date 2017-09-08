貢獻藏在細節裡 葉總推崇李宗賢

李宗賢。（記者張忠義攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕中職日前公布角逐年度金手套、最佳九人的統計資料，三壘手金手套只有首次打滿整季的富邦悍將李宗賢達標，總教練葉君璋認為，李宗賢的攻守表現完全符合他的期待，台灣棒球應該要珍惜這類球員。

葉君璋指出，台灣棒球好像不太欣賞、甚至不太珍惜李宗賢這類球員，因為大部分人只看表面數據，尤其只看攻擊數據，「像宗賢、林哲瑄，展現出來的態度與精神，及對球隊的感染力，都是很巨大的，可帶動球隊士氣。」

葉君璋認為，李宗賢帳面數據不是很突出，卻常在關鍵時刻幫球隊打下分數，守備也能為球隊減少失分，這些細節無法從表面看出，「球員再怎麼會打就是全壘打，守備卻能守下更多分數。」

李宗賢是本季目前唯一金手套、最佳九人皆達標的三壘手，他表示，在業餘打盃賽為爭取個人獎，都會很在意每個打席、守備機會，只要一次沒做好就會懊惱，反而影響之後表現，職棒跟業餘不一樣，就把該做的東西穩穩做好，雖然季中有點「撞牆」，但很開心能打滿整季，也感謝教練給他機會。

統一獅陳鏞基、桃猿梁家榮各差2場、16場出賽，由於獅、猿兩隊的剩餘場次都超過20場，兩人都有機會在球季結束前補足出賽場次，加入三壘手金手套競爭，中信兄弟則從缺。