首座單月MVP 陽岱鋼擦身過

巨人陽岱鋼8月後段表現下滑，無緣單月MVP。（取自讀賣巨人隊台灣粉絲團）

筒香7轟、23打點勝過陽

〔記者郭羿婕／綜合報導〕巨人球星陽岱鋼在日職生涯11年，從未拿過單月MVP，8月衝出亮眼成績，原有機會首度問鼎，但後段表現下滑，央聯打擊MVP被橫濱主砲筒香嘉智「攔胡」。

陽岱鋼6月傷後復出至今，8月成績最出色，出賽25場，繳出3成23打擊率，包辦5轟、16打點、23得分，是中央聯盟打者MVP候選人之一。

不過，日職兩聯盟8月投、打MVP昨出爐，央聯部分，打者是筒香三度榮膺，出賽25場、打擊率3成15，外帶7轟、聯盟最多的23打點；投手是巨人洋投麥克拉斯，出賽5場共投37局，戰績4勝1敗、防禦率1.46。

至於洋聯，打者MVP候選名單以火腿「二刀流」大谷翔平最受矚目，8月拚出3成89打擊率、2轟、16打點，仍不敵西武山川穗高，無緣成為日職投、打皆獲單月MVP的第一人。

山川8月出賽27場、打擊率3成26，9轟、28打點皆為聯盟之最，生涯首度獲獎；洋聯投手MVP則是軟銀守護神沙法提，出賽13場共12.1局、1勝1敗11救援，防禦率僅1.46，單月11次救援成功，更是聯盟史上次高。

巨人戰績位居央聯第4，昨休兵後，今起在東京巨蛋與墊底的養樂多進行3連戰。