金鷹台灣公開賽》卡特林平生涯最佳 2台將緊追

美國卡特林昨繳出低於標準桿8桿、追平生涯最佳的64桿，暫居領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／林口報導〕美國選手卡特林昨在2017金鷹台灣公開賽第1回合，趁著上午天氣穩定打出64桿，暫居領先。台灣年輕好手洪駿剛和蔡哲弘同以66桿居次。

卡特林打下7個博蒂、1個柏忌，還在第8洞拿3號鐵桿攻上240碼外的果嶺，推進15呎老鷹推桿，單回合低於標準桿8桿，追平生涯最佳成績。

卡特林說：「推桿感覺真的不錯，8到20呎的機會，8成以上都推得進。我很喜歡東華球場，果嶺狀況非常好，而且這裡的球道很寬，距離不是很長，對大砲型選手很有利。」

洪駿剛首回合以66桿暫居第2。（記者趙新天攝）

蔡哲弘在第15洞打下老鷹，首回合暫居第2。（記者趙新天攝）

洪駿剛在第8洞兩桿攻到果嶺後方，回切25碼進洞打下老鷹。他表示，打到後9洞風向捉摸不定，有時判斷不易，在季節交替時，後面3回合風向會是影響成績的主要因素。

蔡哲弘則在第15洞從115碼外，拿劈起桿攻上果嶺，球直奔洞口抓到老鷹。他表示，天氣很熱，手臂擦了防曬乳，混著汗水一直流進手套裡，3個柏忌都是揮桿時手滑造成失擊。他說：「我換了4隻手套，其中兩隻還是同組選手借給我的。」

美國孟森以67桿居第4，包括長春名將盧建順在內，多達8人以68桿並列第5。