中繼、救援雙50 陳禹勳預約第1人

陳禹勳（資料照）

〔記者羅志朋／台南報導〕今年有兩大紀錄等著桃猿守護神陳禹勳挑戰，第1是單季最多36救援，第2是成為中職史上首位50中繼、50救援投手，他說，「業餘時我不是最好的投手，從沒想過會破紀錄，無論如何，身體健康最重要。」

只差3救援 健康最重要

4年職業生涯陳禹勳累積47救援、59中繼，只差3救援就能成為50中繼、50救援中職第1人，本季奪31次救援也可望打破米吉亞單季35次救援中職紀錄。陳禹勳認為，只要保持身體健康，要締造「50-50」並不難，但單季35次救援就很困難，根本沒想過能破紀錄，需靠團隊合作才能達成。

2014年陳禹勳新人球季累積30次中繼，同年米吉亞豪取35次救援，陳禹勳回憶，米吉亞熱身速度快，身體素質好又柔軟，該年上半季米吉亞原本只投直球和滑球，為了表現更好，到處問人指叉球和曲球要怎麼樣才投得好，下半季拿出來投，締造紀錄。

三級棒球時期陳禹勳投最好的變化球是滑球，後來投到右手肘韌帶斷裂，滑球幾乎「封存」，指叉球成了主要武器，他說，這兩年向郭文凱學習曲球投法，做為搭配球種，加上用側投和投球節奏擾亂對方打者，成效不錯。

陳禹勳表示，以前很欣賞勞勃、凱撒和庫倫，他細數3大守護神特色，「勞勃皮膚白白的，球速超快，凱撒滑球犀利，庫倫很敢塞內角，他們真的很強。」

當過中繼投手和守護神，陳禹勳認為，各有各的辛苦，共同點是沒有調整的餘地，每場出賽都要把身體顧好。