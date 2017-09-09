總冠軍賽MVP 蘇智傑唯一渴望

統一蘇智傑不急著拚年度獎項，今年目標鎖定在總冠軍賽MVP。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕蘇智傑季初晚1個月才上一軍，季中又去打世大運，加上守備位置變動，本季唯一能拚的年度獎項是指定打擊，但還差75個打席，等於要在獅隊剩餘21場都打DH，但他不認為有補足打席的必要，目標先鎖定總冠軍賽MVP。

蘇智傑因去年打席超過124個，失去今年爭奪新人王資格，今年先是受傷，之後又打世大運，幾乎無緣拚任何個人獎項，但他看得很開，他表示，球隊還有機會拿下半季冠軍，當然要以團隊戰績為優先。

蘇智傑說，「當然會覺得可惜，但我還年輕，不急著現在一定要拚到什麼獎，真要說的話，我今年比較想要1個獎，就是總冠軍賽MVP！」

代總教練黃甘霖指出，這幾天有跟球員溝通，有機會在金手套或最佳九人達標的，教練會盡量幫忙，考量球隊還有機會拚下半季冠軍，為了不破壞隊形陣容並影響調度，不會刻意讓蘇智傑到季末都只打DH，仍讓他以外野為主。

陳鏞基準備移防一壘

陳鏞基本週雖移防二壘，三壘再守2場就可取得金手套角逐資格，要補足場次很容易，雖然他二、三壘與游擊都能守，也客串過一壘，看到新秀愈來愈多，已有移防一壘的自覺，最晚明年春訓開始加強守一壘，「一壘飛球的角度跟三壘不同，還是要習慣一下。」