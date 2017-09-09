金鷹台灣公開賽》卡特林「威風」 老美佔前2

美國卡特林昨繳出67桿佳績，以總計131桿繼續保持領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／林口報導〕只要風向判斷無誤，美國選手卡特林就有把握打出好成績，昨他在2017金鷹台灣公開賽第2回合又繳出67桿佳績，總計131桿保持領先，同胞好手席爾昨打出65桿，以4桿之差暫居第2。

盧建順以總計136桿暫列第3。（記者趙新天攝）

來自加州沙加緬度的卡特林，完全適應東華球場的果嶺，加上擊球距離夠遠，前兩回合光是在5桿長洞就賺進8桿。他表示，風向雖然一直變，但他在擊球時的判斷都不錯，加上鐵桿打得很好，推桿也不錯，打得很順利。

地主選手以長春名將盧建順成績較佳，昨他靠著鐵桿與推桿準頭不錯，打出68桿，總計136桿名列第3。美國孟森以70桿完賽，總計137桿名列第4。林根基、林文堂和張哲瑜以138桿並列第5。

洪駿剛在第5洞開球出界，補球後第4桿攻果嶺失擊，花了5桿上果嶺又3推，出現「四柏忌」的8桿，從前3名退到並列19。

蔡哲弘一度站上領先位置，可惜第7洞碼數判斷錯誤吞了柏忌。接著第8洞攻果嶺4號鐵桿失擊，球埋在果嶺前的沙坑壁，花了4桿才打上果嶺，竟然又4推桿吞下「三柏忌」，這兩洞損失4桿，以139桿並列第8。