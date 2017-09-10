阿非隊長「白帥帥」郭阜林認輸

世大運台灣女排隊長陳菀婷昨為統一獅開球，沒打過棒球的她，投出一記紅中好球。（記者黃志源攝）

棒球初體驗 開紅中好球

〔記者徐正揚／台南報導〕世大運台灣女排隊長「阿非」陳菀婷昨受邀為統一獅開球，賽前接受長相神似的郭阜林指導，正式上場直接投出紅中好球，她表示，第一次站在棒球場上感覺很特別，能投進（手套）就很開心。

陳菀婷指出，以前只玩過躲避球，從沒打過棒球，也很少有機會來棒球場，第一次站在棒球場上的感覺很特別，因為打排球都在室內，棒球場則在室外開放空間，比較大而且寬闊，距離感有些不同，是很特殊的經驗，很高興獅隊能邀請她來開球。

陳菀婷賽前接受郭阜林指導時展現運動天分，順利把球投到郭阜林放在胸前的手套裡，正式上場更投出紅中好球，她表示，棒球與打排球在手腕上的運用不一樣，因為賽前有熱身，感覺都還在，第一球就投進去，「能投進（手套）就很開心，有及格就好。」她說。

統一郭阜林（右）被認為與陳菀婷（左）長相神似，但他謙稱陳比他更帥。（記者黃志源攝）

郭自虧：比我還有人氣

郭阜林表示，很多人都說他與陳菀婷長得很像，今天終於見到面，覺得陳菀婷比他更白更帥，「觀眾來得很多，好像都是來看陳菀婷，感覺比我還有人氣，我們就是臉的上半部很像，但我的臉太胖了。」他說。