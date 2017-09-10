熬過奔波「心裡苦」 林岳平創造價值

林岳平從前2年的谷底逐漸攀升，出賽數已達前2季總和。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕截至昨天賽前，林岳平本季出賽27場是前2季總和，投22.2局幾乎等於前2季總量23.2局，前天還有驚無險撿到本季第2勝，他表示，雖然下半季表現不算好，起碼還有上場機會，在球隊還有一點價值，就把角色做好，盡量協助年輕球員。

林岳平指出，春訓的狀況其實不錯，球速也找回來，原本開季有機會上一軍，不料罹患俗稱「皮蛇」的帶狀性疱疹，到5月中旬才歸隊，6月下旬狀況開始下滑，又碰上頻繁的東西部「折返跑」，讓他動過心臟手術的身體有點無法負荷。

「7月26日在花蓮那場，我一個人都沒解決，是因為我在投手丘上有點呼吸不過來，喘氣喘得很用力，感覺血壓不斷飆高，頭好像快要爆了，教練趕快把我換下場。」他說。

獅隊為讓他充分休息，8月初把他降二軍，8月底再叫上來，他表示，這期間教練團幫助很大，不僅在他狀況不好時協助調整，還幫他找回投球的細節，「旁觀者清，有些東西你自己看影片，還真的看不出來。」他說。

林岳平前天11局上開局連挨2安，2出局後又投保送搞成滿壘，卻有驚無險保住不失分，他以「能量正常釋放」自我消遣，他表示，場上狀況隨時會有，碰上就要設法逐一解決，「前2年真的就是在谷底，今年至少有爬起來。」他說。