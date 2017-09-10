羅嘉仁無痛復歸 準備連續登板

富邦羅嘉仁前天暌違近2年再度登板，希望用更有效率的方式解決打者。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕羅嘉仁前天在10局下登板，是他相隔近2年再於一軍出賽，只用10球就演出3上3下，他昨天未出現任何不適，表示現在不用蠻力投球，要用更有效率的方式解決打者。

談起久違的登板，羅嘉仁說上去就是攻擊好球帶，幾乎全都用直球，經過一晚休息，手臂與肩膀都沒有不舒服，回一軍後做好可能連續2天登板的準備，對各隊打者其實不陌生，「我都有在電視上看他們比賽，應該他們對我比較陌生吧？」他笑說。

羅嘉仁受傷前可以輕鬆投出150公里以上的火球，前天投10球有9球從143公里起跳，最快148公里，自認狀況還OK，只是球速想回到以前的水準，可能還需要一段時間，因為肌力、投球時的肩膀角度都要持續訓練。

羅嘉仁前次在一軍出賽是2015年9月25日，因肩傷開刀中斷近2年，他認為，就算找不回以前的球速也沒關係，更講求進壘角度，「上天給你機會回來投球，就會讓你有另外解決打者的方式。」

同場8局下只投0.2局就退場的張耿豪，經檢查後只是背部緊繃，休息幾天就能恢復，他因椎間盤突出中斷2年半，去年復出就出賽58場創生涯單季新高，今年還沒打完已經追平，出賽場次是中職本季投手之冠，「當下有種被針刺到的感覺，還好沒有大礙，這幾天就休息了，我不會勉強的。」