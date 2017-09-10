美網》蠻牛重返顛峰 挑戰美網第3冠

納達爾傷癒強勢復出，得知打進美網男單決賽，開心地大吼。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕「蠻牛」納達爾手腕傷勢復元，強勢復出，外界質疑聲浪卻不曾中斷，他一步步重返顛峰狀態，以世界第一之尊粉碎雜音，他昨在美網男單四強戰，以4：6、6：0、6：3、6：2，後來居上，拍下阿根廷波特羅，繼2013年後重返美網決賽舞台，對決南非巨塔安德森，尋求生涯第16個大滿貫賽冠軍。

納達爾首盤遭到破發而拱手讓人，他表示，第一盤自己打得並不差，但對手反手拍發揮出色，他知道自己必須做出改變，必須調動對手，出其不意地發動攻擊。調整後收到成效，納達爾迎來賽末點，他以一記穿越球，畫下四強戰句點，納達爾激動地振臂慶祝，他表示，這一勝對他很重要，因為對手實力很堅強，他證明自己打出高水準戰役。

再度重返決賽舞台，納達爾感謝美國球迷，「這裡是很棒的地方，我擁有一群很棒的粉絲。」他也透露，挺過這些年傷勢的起伏，這個球季格外有感觸，他今年榮膺澳網亞軍、法網冠軍，收穫豐碩。

決賽對上南非安德森

這一勝讓蠻牛生涯第23度推進大滿貫決賽，挑戰第16座金盃，他生涯第四度挺進美網決賽，前三次他收下兩座冠軍，今年冠軍戰他將迎戰南非「大狗」安德森，蠻牛握有4勝0負的對戰優勢。203公分的南非巨漢安德森，是今年美網最大驚奇，他過去大賽戰績從未跨過八強門檻，卻在31歲之齡衝上生涯顛峰，不管輸贏，安德森都已寫下自己的傳奇。