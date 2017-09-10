MLB》128場飆千K 達比修當「最速男」

達比修昨先發雖吞敗，但生涯1000K達陣，成為大聯盟史上最速千K投手。（法新社）

昨先發 4.1局掉5分

〔記者郭羿婕／綜合報導〕道奇昨以4：5輸給洛磯，慘吞8連敗，達比修有先發只撐4.1局、掉5分皆責失，承擔本季第12敗，但單場飆出6次三振，生涯1000K達陣，成為大聯盟史上最速千K投手。

大聯盟最快千K原紀錄是前小熊王牌伍德，生涯用134場比賽、853局完成，不過，達比修昨役4局上以84.6英里（約136.1公里）滑球K掉岡薩雷茲後，單場第6K正好是第1000K，一舉刷新數據，用最少的128場、812局達陣。

只是，達比修首局就挨岡薩雷茲陽春彈，5局上1出局又連挨4支二壘打，外加保送、暴投，單局就被攻4分逆轉，連道奇總教練羅伯斯都說：「這來得太快了。」

達比修連2場投不滿5局，吞下轉隊後首次3連敗，本季停在8勝；道奇收下隊史2013年5月以來最長8連敗，主場7連敗也是1993年8月後最長。

洋基田中將大本季表現也大起大落，昨對遊騎兵先發4局雖送7K，卻也挨8安、掉7分吞敗，中斷連3場優質先發、3連勝，洋基以5：11飲恨，仍居美聯外卡首位。

鈴木一朗昨先發敲3支1，生涯累積2500支一壘打，成大聯盟史上第6人。（法新社）

2500支一壘打 一朗達陣

另外，馬林魚以7：1擊退勇士，終止5連敗，鈴木一朗先發敲3支1，生涯累積2500支一壘打，成大聯盟史上第6人。