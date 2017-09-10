信念盃》最後一搏 泰山陳鈺安打出驚奇

泰山高中內線陳鈺安（右）信念盃打出驚奇，有望進入新學年度HBL的12人名單。（記者廖聿偉攝）

高苑關鍵三分彈 險勝泰山拚冠

〔記者廖聿偉／台中報導〕泰山高中和高苑工商兩支傳統勁旅昨於信念盃籃球賽四強碰頭，鏖戰到讀秒階段才分勝負，最終高苑靠著簡賀宇關鍵三分彈，78：73險勝，今晚7點將於冠軍戰碰上東山高中。

泰山尤楚翔畢業後，上學年度傲人的「三塔」陣容拆夥，譚傑龍手掌骨裂，未能隨隊出征信念盃，原寄望傷癒復出的韓杰諭扛起禁區重任，未料190公分的陳鈺安異軍突起、打出驚奇，泰山內線增添大將，陳鈺安有望進入新學年度HBL的12人名單。

陳鈺安籃球生涯並不順遂，高一移地訓練時腳掌骨裂休息大半球季，高二又因陣中人才濟濟，表現空間被壓縮，場均僅上陣12分鐘，貢獻3.4分、3.2籃板，信心受挫，無心練球，一度想放棄籃球。

助教談心 陳鈺安重拾信心

泰山高中教練廖文彬和陳志忠在球隊扮演「黑臉」，建立球隊紀律和訓練，助教林孟達則是心靈導師，在球員被斥責或低潮時，負責談心、重建自信心。發現陳鈺安意志消沉，又不肯打開心房時，林孟達決定出奇招，他透露，「當時我直接到鈺安宿舍，躺在他床上，逼他跟我溝通，經過一夜長談，他才重拾打球動力。」

林孟達說：「這個年紀的球員，內心其實很脆弱，若失去信心，可能從此一蹶不振。」陳鈺安回憶低潮歷程，他表示：「當時家人也很擔心，但我就是提不起勁，也不想練球，助教告訴我要把握高中最後一年，珍惜HBL的舞台，不要讓人生留遺憾，我才決心放手一搏，開心打球。」