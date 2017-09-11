「再累也要撐完」洪宸宇休4天奪首勝

兄弟洪宸宇昨先發5局投90球掉2分，奪得生涯首勝。（記者林正堃攝）

獅輸球 猿年度勝率登基

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟挑戰判決成功後，打出連得5分的大局，之後攻勢不斷，助先發5局的洪宸宇拿下生涯首勝，以12：2大勝Lamigo桃猿，兄弟免於3連戰被橫掃，並終止桃猿3連勝。

上半季冠軍桃猿雖然輸球，由於統一獅昨天也輸，桃猿確定年度勝率第1，取得總冠軍賽4場主場的優勢，如果再贏得下半季冠軍，總冠軍賽將先取得1勝。

洪宸宇9月9日對富邦悍將先發4局投65球，生涯第1次投一休四再度先發，力投生涯新高的90球，被擊出4支安打，只在第4局遭遇麻煩，被林泓育和林承飛轟出陽春全壘打，8月初轉任先發後，出賽6場終於拿下第1勝。

洪宸宇表示，從當初棄打從投到被桃猿釋出，經過測試會延續職棒生涯，今年一開始擔任後援，沒想到能以先發拿下首勝，雖然1週內先發2場投出不少球，但是隊友幫他打那麼多分，再累也要撐完5局。

雖然得到隊友火力支援，洪宸宇贏得並不輕鬆，第5局被首名打者張閔勛強襲球打到手，洪宸宇表示，投到兩2出局後疼痛加劇，也因此投出唯一的四壞球，但是只差1人次就有勝投資格，靠著意志力，終於解決最後一名打者。

洪宸宇（左）第5局被強襲球打中，史總為他打氣。（記者林正堃攝）

兄弟總教練史耐德表示，為洪宸宇感到非常高興，他這一勝實至名歸，第4局洪宸宇看起來有點疲累，但是他堅持續投，第5局也重整旗鼓，整場表現相當出色。

王勝偉 連3打席二壘打

3局上兄弟王勝偉率先安打並盜上二壘，吳東融擊出游擊滾地球被判一壘前出局，兄弟提出挑戰判決成功，周思齊和詹子賢安打各得1分，張志豪轟出3分全壘打。

王勝偉第4局再扮演攻勢發動機，率先上場擊出二壘打，2出局後周思齊轟出2分砲。兄弟再得4分的第5局，王勝偉擊出2分打點二壘打，第7局則再度率先上場敲安，全場5打數4安打，包括連3打席二壘打，打下2分打點並跑回4分，獲選單場MVP。

兄弟王勝偉昨5支4，包含連3打席二壘打，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）