陽岱鋼久違雙安 挺巨人拚A段班

巨人陽岱鋼結束打擊低潮，昨繳出3支2，助隊擊敗養樂多。（取自讀賣巨人推特）

坂本猛打 麥克拉斯13勝

〔記者林子翔／綜合報導〕讀賣巨人2大主將恢復手感，台灣球星陽岱鋼昨3打數2安打，獲2次四死球，坂本勇人則猛打敲3安，再靠洋投麥克拉斯7局飆8K無失分好投，終場以6：1擊敗養樂多。

巨人坂本勇人（左）昨繳出3安1打點。（取自讀賣巨人推特）

賽前陽岱鋼9月份7場比賽，29打數僅4支安打，打擊率僅1成38，打擊陷入低潮。他此戰擔任開路先鋒，打擊手感有回溫跡象，7局下敲出內野安打上壘，並靠著阿部慎之助的安打得分，8局下陽岱鋼敲出二壘安打，靠著坂本勇人的安打再跑回1分。

陽岱鋼此戰3打數2安打，跑回2分，第二、第三打席各獲保送和觸身球上壘，打擊率上升至2成82。這也是他自9月1日以來，再次有單場2安的表現。

巨人先發麥克拉斯7局飆8K無失分，奪下本季第13勝。巨人軍全場敲出13支安打，坂本勇人單場3安1打點，這是他自8月20日以來的猛打賞。

另外，中央聯盟第三的橫濱DeNA被阪神虎代打伊藤隼太敲出再見安打，終場以6：7輸球。橫濱近期吞4連敗後，與巨人沒有勝場差，巨人軍最快本週有望能打進「A段班」，拚晉級季後賽。