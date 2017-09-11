U18接連失利 因國內賽制難磨劍？

U18世界盃連2屆無緣複賽，資深球探認為應檢討國內選拔賽制。（資料照，取自棒協粉絲團）

〔記者林宥辰／綜合報導〕U18世界盃台灣隊落入排名賽後，昨先發投手林瑞祥5局6次三振好投，以3︰0擊敗南非隊，本屆U18以第7名作收，但連兩屆無緣複賽。連同世大運，台灣國家隊近幾年數度在國際賽失利，有資深球探點出，國內選拔賽制或許有「A咖打C咖」的問題，導致國際賽競爭力下滑。

一名資深美職球探指出，U18的選拔賽玉山盃，預賽採雙敗淘汰制，一些實力中上但陣中缺乏投手的球隊，有空間讓王牌投手「避開」可能硬拚卻輸球的強力對手，落入敗部後，再安排王牌投手面對弱隊以確保晉級，形同「大砲打小鳥」，大專聯賽採循環賽制，也有類似狀況，教練為求晉級做出調度無可厚非，但頂尖的投手和打者無法正面對決，長期下來錯失磨練機會。

以本屆U18目前唯一簽約旅外、興大附農左投王志庭為例，其資質在國家隊可說具前3號先發水準，但他在玉山盃賽事中，除面對過桃園市以外，就再也沒面對過強勢對手，也錯過和後來冠軍新北市對決的機會。

球探認為，國際賽事選拔賽分級、引進升降級制度，選拔賽以單淘汰方式舉行，搭配相對較不嚴格的投球數限制，資源還是能分配，頂尖投打對決機會也會較多，比賽具有張力和強度，長期以來對基層球員的發展才有幫助。「像美職小聯盟一樣分級，好的球員才能磨出來。現有賽制導致球員被過度保護、甚至有機會取巧，不少比賽輸贏早能定論，長期看來也會影響教練臨場應變。」