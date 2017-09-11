美網》女單竄黑馬 史蒂芬絲驚喜奪冠

〔記者卓佳萍／綜合報導〕美國女將史蒂芬絲復出之路宛如好萊塢劇情，昨天在美國網球中心真實上演，4個月前仍坐在輪椅上的她，昨夜盡情揮灑汗水，她在女單冠軍戰以6：3、6：0扳倒球場摯友琪絲，兩人賽後相擁而泣，史蒂芬絲直呼：「這是我生命中最美好的一天。」她將獨得370萬美元（約1.1億台幣）獎金。

從不被看好到高捧美網女單冠軍獎盃，史蒂芬絲寫下黑馬傳奇。（路透）

4月前仍坐輪椅 7月才復出

賽前球評幾乎一面倒看好世界排名16的琪絲封后，史蒂芬絲昨拿出最佳表現，僅發生6次非受迫性失誤，對方則達30次，史蒂芬絲驚訝表示，「只有6次？別說了，老天啊，這過去從沒發生過啊！」

24歲史蒂芬絲因左腳骨折，休兵11個月，今年4月時仍無法行走的她希望恢復訓練，教練穆雷知道愛徒很急，一開始她只能坐在有輪子的辦公椅，拿著球拍，盡力地滑向教練餵球的方位，經歷1個半月，她甚至仍無法跑動。

史蒂芬絲（左）扳倒球場摯友琪絲（右）後，兩人走向前相擁而泣。（歐新社）

失誤少勝出 賽後緊擁對手

回想起今年種種，史蒂芬絲說：「不敢相信自己拿到冠軍。」但她辦到了，賽後她衝進包廂區擁抱教練、家人。

等待頒獎時，史蒂芬絲與琪絲坐在一起用毛巾蓋著嘴巴有說有笑，這是威廉絲姊妹一同領獎才有的畫面，琪絲感性地說：「如果我今天要輸給一個人的話，很慶幸對方是史蒂芬絲。」

兩人情誼流露，史蒂芬絲也回應，「我告訴她，我多麼希望這場比賽可以是和局。」

今年7月正式復出的史蒂芬絲，歷經五場比賽，世界排名上升飛速，從第957衝到上週的83名，榮膺美網冠軍後，可望升到世界第17，她成為美網有史以來世界排名最低的女單冠軍。

男單決賽 蠻牛拚美網第3冠

今天凌晨的男單冠軍戰，賽前官網全數球評看好「蠻牛」納達爾封王，他將面對南非好手安德森，尋求生涯大滿貫第16冠、美網第三冠。