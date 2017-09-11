金鷹台灣高球公開賽》輕鬆抓鳥獵鷹 卡特林封王

美國高球選手卡特林，昨在金鷹台灣公開賽以總計267桿封王。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／林口報導〕一路「無聊」到底的美國選手卡特林，昨天在2017金鷹台灣公開賽以4回合總計267桿，8桿之差輕鬆奪冠。台灣好手王偉倫則以275桿和美國選手席爾並列第2名。

金鷹台灣公開賽最後1回合，卡特林毫無壓力，一如前3天的比賽內容：開球上球道，第2桿攻上果嶺，能推進就抓鳥獵鷹，平淡而無聊的內容，讓他打出5個博蒂、1個柏忌的68桿，總計低於標準桿21桿，贏得職業生涯第3勝和100萬元首獎，這是他拿到最多獎金的一場比賽。

我好手王偉倫 並列第2

賽後卡特林表示，去年失去亞巡賽資格之後，他努力了10個月，在泰國華欣練球，花了很多時間在練習場，犧牲很多事情，同時參加亞洲發展巡迴賽（ADT）的所有賽事，希望能重返亞巡賽，金鷹台灣公開賽能以這麼大的差距獲勝，讓他信心大增，也覺得所有努力都有了回報。

昨天同在領先組的美國選手席爾，最接近的時候只追成3桿之差，後9洞他後繼乏力，僅以71桿完賽。台灣年輕好手王偉倫機會雖多，但推桿不幫忙，到後9洞才抓到4隻小鳥，以69桿完賽，他和席爾同以275桿並列第2。

在最後一組拚戰的洪健堯，這回合推桿也不靈光，錯失太多機會，包括最後一洞可能並列第2的博蒂推桿在內，屢次讓他非常失望，最後繳出71桿，以276桿名列第4。呂文德和曾宏勝則是277桿並列第5。