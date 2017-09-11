回鍋制霸台南 羅力降獅雙冠王

悍將洋投羅力昨搶下本季13勝、防禦率降至2.34暫居投手雙冠王。 （記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕回鍋中職後不曾在台南輸過的羅力，昨天再次展現優異的壓制力，前5局沒被擊出任何安打，以6局挨2安失1分的優質先發，率領富邦悍將以3：1力挫統一獅，羅力本季13勝、防禦率2.34暫居投手雙冠王，奪三振122次升上第3名。

統一獅投手邱浩鈞（左）球掉在投手丘前，後方悍將跑者胡金龍（右）一臉疑惑。（記者黃志源攝）

羅力前5局只讓獅隊靠4次保送上壘，直到6局下才被潘武雄、蘇智傑接連安打掉分；富邦於7局上靠陳品捷、接連安打與蘇智傑守備失誤，以2：1拿回領先，8局上趁邱浩鈞出手時球滑手掉地上的投手犯規再添1分。

羅力投出5個保送，是他在中職單場最差，他指出，這場的保送確實投太多了，他整晚都投得很掙扎，因為知道控球不理想，但一直沒能做好，本週會朝這個方向去努力改進。

「即便前5局沒被打安打，我的感覺跟呈現出來的成績是兩回事，棒球就是這麼有趣，但是身為1個投手，這個內容不是我想要的。」羅力說。

台南先發10場9勝0敗

羅力自2015年回鍋中職後，歷經義大犀牛到富邦悍將，在台南先發10場9勝0敗，他很驚訝自己在台南的成績竟然這麼好，「現在我知道了，當然希望多多益善，在這裡再拿更多勝投。」他笑說。

前6次出賽吞下3場救援敗的郭泓志，這場提前在8局登板，連飆2K讓獅隊3上3下，總教練葉君璋指出，教練團一直在討論郭泓志的定位，之前因為牛棚戰力吃緊才讓他扛終結者，最近林羿豪表現不錯，決定讓郭泓志回到他最熟悉的第8局。

葉君璋認為，羅嘉仁傷癒復出後，有機會重新擔任終結者，畢竟以後的路還很長，教練團會很謹慎，慢慢觀察羅嘉仁的狀況，「最理想的情況，當然是羅嘉仁能回到終結者。」他說。