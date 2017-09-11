左腳中彈後遺症 陳傑憲打擊卡卡

統一獅陳傑憲首打席因因捕手妨礙打擊上一壘。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕陳傑憲最近3場陷入12打數僅1安打的低潮，打擊率從4成18跌至4成07，領先Lamigo桃猿王柏融4成06的差距非常有限，他表示，主要是日前被觸身球打到左腳的影響。

陳傑憲於8月31日對富邦悍將9局上，被羅國華投出的觸身球擊中左小腿，隔天休息沒有出賽，考量獅隊的領先優勢沒能拉開，他在2日帶傷上陣重回先發，一度連續3場單場2安，最近2場8打數僅1安打，還中斷連續98打席無三振的紀錄。

陳傑憲指出，其實不在乎被三振，最近打擊狀況下滑，有點受到那次觸身球影響，賽前必須先用彈性膠帶纏滿左小腿才能進行打擊練習，因為打擊習慣會先抬腳，身體要靠左腳支撐，感覺有點吃力，打擊就沒那麼流暢。

「最近這幾場的感覺是怪怪的，但既然還想上場，也還能上場，就要找到可以比賽的方法。」他說。

陳傑憲於8日成為羅嘉仁傷癒復出後面對的首名打者，他表示，郭泓志轉隊後首次對獅，羅嘉仁休息快2年重回一軍，他很榮幸都是獅隊第1個上場打者，對羅嘉仁雖然拚到第6球打成滾地球出局，相信再多交手幾次應會更有能力對抗。

「學長也上過大聯盟，雖然球速沒有受傷以前那麼快，還是很有壓制力，我想抓他的變化球打，沒想到6個球都用直的硬碰硬，只是進來的角度不同，其實2好2壞那球，我已經被三振了，只是主審沒撿，我又多賺2球。」他說。

陳傑憲和王柏融昨天都是4打數無安打。